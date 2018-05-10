В недрах МВД Украины решили создать план "деоккупации Донбасса"
19:25 10.05.2018 Источник: Газета.Ru
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что поручил разработать план «деоккупации Донбасса», который должен быть готов к лету, - пишет Газета.ru со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.
«Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан», — цитируются слова Авакова.
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