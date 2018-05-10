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ЕС и США могут договориться по поводу пошлин на сталь и алюминий

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21:25 10.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Евросоюз имеют реальные шансы достичь договориться по вопросу пошлин на импорт в США стали и алюминия. Такое мнение высказал американский министр торговли Уилбур Росс, выступая на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената США.

"Есть реальные шансы договориться. Но вы никогда не сможете заключить соглашение, пока не договоритесь по всем его пунктам, - отметил Росс. - Переговоры продолжаются". Он добавил, что постоянно контактирует с еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем.

По словам Росса, президент США Дональд Трамп предоставил ему полномочия вести с Брюсселем переговоры по пошлинам на металлы.

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