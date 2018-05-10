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WSJ: США могут попасть в рецессию уже в 2020-м году

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22:06 10.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост американской экономики вскоре замедлится, и США, скорее всего, столкнутся с рецессией уже в 2020 году. Об этом в четверг сообщила в своей электронной версии газета "Уолл-стрит джорнэл", побеседовавшая с шестью десятками экономистов, финансистов и прочих специалистов в данной сфере.

Подавляющее большинство опрошенных изданием экспертов сходится во мнении, что экономический подъем, наблюдаемый в США с 2009 года, вскоре пойдет на спад, отмечает газета. Почти две трети специалистов, с которыми побеседовала "Уолл- стрит джорнэл", считают, что рецессия в стране может начаться уже в 2020 году. Остальные также полагают, что спад неминуем, однако в качестве возможных сроков называют 2021-2022 годы или более поздний период.

В качестве наиболее вероятной причины спада более 60% экспертов, поговоривших с "Уолл-стрит джорнэл", назвали возможный перегрев экономики, который приведет к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) США примет решение серьезно повысить ключевую базовую процентную ставку. Она в данный момент составляет 1,5-1,75%.

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