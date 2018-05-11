Украинские военные четыре раза за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР
07:23 11.05.2018
Киевские силовики четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Обстрелам подверглись районы поселка городского сел Желобок, Крансый Лиман и Нижнее Лозовое. Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, сообщает Агентство Луганскинформцентр.
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