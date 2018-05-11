0
0
154
Новости

США ввели против Ирана новые санкции

Добавить в избранное

08:00 11.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

США ввели санкции против шести человек и трех компаний, которые, по сведениям Вашингтона, связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции направлены против тех, кто предоставлял этой организации миллионы долларов, финансируя ее "вредоносную деятельность".

Центробанк Ирана также обвинен в том, что он помогал Корпусу стражей исламской революции получить доступ к долларам США.

Министерство финансов США не назвало имена людей, внесенных в санкционный список, но объявило, что все они иранцы. Эта мера, введенная совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), запрещает американским частным лицам и организациям вести с ними дела.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 11.05.2018
Российские ВВС 4 раза за неделю осуществили перехват иностранных летательных аппаратов
0
21
09:05 11.05.2018
Израильская ракета уничтожила в Сирии "Панцирь-С1" [+ВИДЕО]
0
74
09:00 11.05.2018
За повышение пенсионного возраста высказались лишь 6% россиян
0
78
08:48 11.05.2018
Меркель: Европа более не может полагаться на США в деле обороны
0
89
08:36 11.05.2018
Сирия пока останется без российских С-300
0
122
08:22 11.05.2018
США ввели санкции против российского ОПК
0
132
08:12 11.05.2018
Минюст РФ не признал решение суда в Гааге по искам украинских компаний
0
146
07:48 11.05.2018
Пленный украинский диверсант разрыдался и упал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса
0
295
07:36 11.05.2018
Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ и СПИДа
0
173
07:23 11.05.2018
Украинские военные четыре раза за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР
0
184

Возврат к списку