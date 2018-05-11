США ввели против Ирана новые санкции

08:00 Источник: Русская служба Би-би-си

США ввели санкции против шести человек и трех компаний, которые, по сведениям Вашингтона, связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Министр финансов СШАзаявил, что санкции направлены против тех, кто предоставлял этой организации миллионы долларов, финансируя ее "вредоносную деятельность".

Центробанк Ирана также обвинен в том, что он помогал Корпусу стражей исламской революции получить доступ к долларам США.

Министерство финансов США не назвало имена людей, внесенных в санкционный список, но объявило, что все они иранцы. Эта мера, введенная совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), запрещает американским частным лицам и организациям вести с ними дела.