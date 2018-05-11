Меркель: Европа более не может полагаться на США в деле обороны
08:48 11.05.2018 Источник: РОСБАЛТ
Европа больше не может полагаться на заокеанского партнера в деле обороны. Об этом заявила немецкий федеральный канцлер Ангела Меркель. По ее словам, времена, когда США просто защищали европейцев, закончились. «По этой причине Европа должна взять собственную судьбу в свои руки», — сказала глава правительства Германии. Политик, слова которой приводит западная пресса, подчеркнула, что именно в этом состоит «задача на будущее» для Европы. Меркель сделала такое заявление на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном, о чем объявил 8 мая президент Дональд Трамп.
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