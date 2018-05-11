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Новости

За повышение пенсионного возраста высказались лишь 6% россиян

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09:00 11.05.2018 Источник: REGNUM

Лишь 6% опрошенных жителей России выступают за повышение пенсионного возраста в качестве инструмента по повышению валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого специалистами кадрового агентства HeadHunter.

В социологическом исследовании приняли участие около 8 тыс. человек, из которых 35% считают, что существующая планка пенсионного возраста должна быть снижена. Чуть более половины респондентов (53%) полагают, что сегодняшний возраст выхода на пенсию в России — оптимальный. Напомним, нынешние значения пенсионного возраста для граждан РФ составляют 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.

Следует отметить, среди опрошенных, согласных на повышение пенсионного возраста, оптимальной планкой его кажется 63 года для мужчин и 60 лет для женщин, а та часть респондентов, кто считает сегодняшний уровень завышенным, в среднем указали 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

В качестве средства, потенциально способного увеличить ВВП России, опрашиваемым был предложен также вариант сокращения отпуска по беременности и родам, наращивание льгот для трудовых иммигрантов, а также квотирование рабочих мест для студентов и социально незащищенных групп населения. ИА REGNUM

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