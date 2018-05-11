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Российские ВВС 4 раза за неделю осуществили перехват иностранных летательных аппаратов

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09:20 11.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российские лётчики 4 раза за неделю перехватывали иностранные аппараты у границы. Такая информация содержится в материалах газеты «Красная звезда», официального печатного органа Вооружённых сил РФ.

По данным Минобороны, в течение недели 9 иностранных летательных аппаратов пытались вести воздушную разведку вдоль границы. Истребители дежурных сил противовоздушной обороны поднимались на их перехват и сопровождение. Нарушений воздушного пространства не допущено, подчеркнули в Минобороны. Говорит Москва

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