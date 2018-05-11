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Рогозин может стать полпредом в ЦФО

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09:32 11.05.2018 Источник: РБК

Исполняющий обязанности вице-премьера по вопросам ОПК Дмитрий Рогозин может быть назначен на пост полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом газете «Ведомости» рассказали два близких к администрации президента источника.

В настоящий момент эту должность занимает Алексей Гордеев.

Как рассказывали РБК два парламентария, участвовавшие во встрече Дмитрия Медведева с депутатами-единороссами, глава кабмина предложил Гордеева на пост вице-премьера по сельскому хозяйству. Эту сферу чиновник в ранге вице-премьера уже курировал с 2000 по 2004 год.

Должность же вице-премьера по вопросам ОПК вместо Рогозина может занять Юрий Борисов, работающий сейчас замминистра обороны. Его фамилия в отличие от фамилии Рогозина была включена в составленный Медведевым список кандидатов в вице-премьеры.

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