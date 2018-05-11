Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из СПЧ
10:00 11.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Журналист Максим Шевченко в эфире «Эха Москвы» объявил о выходе из Совета по правам человека при президенте. Он пояснил, что его призыв срочно созвать СПЧ в полном составе и обсудить нападения на участников акции протеста 5 мая в Москве был проигнорирован.
Глава СПЧ Михаил Федотов не видит оснований для обвинений в адрес Совета после акции 5 мая в Москве. Он также считает преждевременным решение журналиста Максима Шевченко покинуть Совет по правам человека. Федотов заверил, что работа по теме, поднятой Шевченко уже идёт. Запросы в правоохранительные органы направлены, часть информации получена.
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