0
0
150
Новости

Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из СПЧ

Добавить в избранное

10:00 11.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Журналист Максим Шевченко в эфире «Эха Москвы» объявил о выходе из Совета по правам человека при президенте. Он пояснил, что его призыв срочно созвать СПЧ в полном составе и обсудить нападения на участников акции протеста 5 мая в Москве был проигнорирован. 

Глава СПЧ Михаил Федотов не видит оснований для обвинений в адрес Совета после акции 5 мая в Москве. Он также считает преждевременным решение журналиста Максима Шевченко покинуть Совет по правам человека. Федотов заверил, что работа по теме, поднятой Шевченко уже идёт. Запросы в правоохранительные органы направлены, часть информации получена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:05 11.05.2018
В Кронштадте загорелся корабль
0
34
11:00 11.05.2018
Сериал для мобильных телефонов представили в Каннах Бекмамбетов и Зыгарь
0
48
10:32 11.05.2018
Bank of America считает, что нефть может подорожать до $100 за баррель
0
99
10:20 11.05.2018
СКР отправил WADA доказательства ложности показаний Родченкова
0
116
10:05 11.05.2018
Экс-гендиректор "Гоголь-центра" Малобродский находится в тяжелом состоянии
0
148
09:32 11.05.2018
Рогозин может стать полпредом в ЦФО
0
221
09:20 11.05.2018
Российские ВВС 4 раза за неделю осуществили перехват иностранных летательных аппаратов
0
183
09:05 11.05.2018
Израильская ракета уничтожила в Сирии "Панцирь-С1" [+ВИДЕО]
0
275
09:00 11.05.2018
За повышение пенсионного возраста высказались лишь 6% россиян
0
214
08:48 11.05.2018
Меркель: Европа более не может полагаться на США в деле обороны
0
250

Возврат к списку