СКР отправил WADA доказательства ложности показаний Родченкова
10:20 11.05.2018
В ГСУ СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о злоупотреблениях полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, следователи собрали объективные доказательства, опровергающие ложные показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в лабораторию в Сочи, а также их хранение и подмену проб в ночное время.
Копии протоколов следствия были направлены в адрес WADA. По ее словам, допинг-пробы поступали в лабораторию днем и регистрировались в течение от 30 минут до 2 часов, затем передавались на исследование. ren.tv
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