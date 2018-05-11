Bank of America считает, что нефть может подорожать до $100 за баррель
10:32 11.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Bank of America допустил рост цены на нефть до $100 за баррель. Аналитики считают, что изменение баланса спроса и предложения может привести к ощутимому дефициту сырья на мировом рынке в ближайшие полтора года.
По оценкам экспертов, в этом году нехватка нефти может достичь 630 тысяч баррелей в сутки, а в 2019 году — 300 тысяч. Причинами для этого могут стать проблемы в нефтяной отрасли в Венесуэле, договорённости о сокращении нефтедобычи с ОПЕК, а также риск снижения экспорта из Ирана. На фоне этого цена на нефть Brent во втором квартале 2019 года может достичь $90 за баррель, а впоследствии вырасти и до $100 за баррель, прогнозирует банк.
Как отмечает Bloomberg, Bank of America стал первым из инвестбанков, допустившим рост котировок к отметке в $100.
9 мая в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent впервые с ноября 2014 года достигла отметки в $77 за баррель. Говорит Москва
Новости
- 11:05 11.05.2018
- В Кронштадте загорелся корабль
- 11:00 11.05.2018
- Сериал для мобильных телефонов представили в Каннах Бекмамбетов и Зыгарь
- 10:20 11.05.2018
- СКР отправил WADA доказательства ложности показаний Родченкова
- 10:05 11.05.2018
- Экс-гендиректор "Гоголь-центра" Малобродский находится в тяжелом состоянии
- 10:00 11.05.2018
- Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из СПЧ
- 09:32 11.05.2018
- Рогозин может стать полпредом в ЦФО
- 09:20 11.05.2018
- Российские ВВС 4 раза за неделю осуществили перехват иностранных летательных аппаратов
- 09:05 11.05.2018
- Израильская ракета уничтожила в Сирии "Панцирь-С1" [+ВИДЕО]
- 09:00 11.05.2018
- За повышение пенсионного возраста высказались лишь 6% россиян
- 08:48 11.05.2018
- Меркель: Европа более не может полагаться на США в деле обороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать