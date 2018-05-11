0
0
106
Новости

Bank of America считает, что нефть может подорожать до $100 за баррель

Добавить в избранное

10:32 11.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Bank of America допустил рост цены на нефть до $100 за баррель. Аналитики считают, что изменение баланса спроса и предложения может привести к ощутимому дефициту сырья на мировом рынке в ближайшие полтора года.

По оценкам экспертов, в этом году нехватка нефти может достичь 630 тысяч баррелей в сутки, а в 2019 году — 300 тысяч. Причинами для этого могут стать проблемы в нефтяной отрасли в Венесуэле, договорённости о сокращении нефтедобычи с ОПЕК, а также риск снижения экспорта из Ирана. На фоне этого цена на нефть Brent во втором квартале 2019 года может достичь $90 за баррель, а впоследствии вырасти и до $100 за баррель, прогнозирует банк.

Как отмечает Bloomberg, Bank of America стал первым из инвестбанков, допустившим рост котировок к отметке в $100.

9 мая в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent впервые с ноября 2014 года достигла отметки в $77 за баррель.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:05 11.05.2018
В Кронштадте загорелся корабль
0
46
11:00 11.05.2018
Сериал для мобильных телефонов представили в Каннах Бекмамбетов и Зыгарь
0
60
10:20 11.05.2018
СКР отправил WADA доказательства ложности показаний Родченкова
0
123
10:05 11.05.2018
Экс-гендиректор "Гоголь-центра" Малобродский находится в тяжелом состоянии
0
158
10:00 11.05.2018
Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из СПЧ
0
151
09:32 11.05.2018
Рогозин может стать полпредом в ЦФО
0
232
09:20 11.05.2018
Российские ВВС 4 раза за неделю осуществили перехват иностранных летательных аппаратов
0
188
09:05 11.05.2018
Израильская ракета уничтожила в Сирии "Панцирь-С1" [+ВИДЕО]
0
279
09:00 11.05.2018
За повышение пенсионного возраста высказались лишь 6% россиян
0
217
08:48 11.05.2018
Меркель: Европа более не может полагаться на США в деле обороны
0
256

Возврат к списку