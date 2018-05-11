Сериал для мобильных телефонов представили в Каннах Бекмамбетов и Зыгарь
11:00 11.05.2018 Источник: НГ-Online
Первый сериал для мобильных телефонов «1968.digital», снятый в так называемом формате screen life, был представлен в российском павильоне в Каннах. Фильм имитирует работу смартфонов, как если бы их владельцами были Ив Сен Лоран, Энди Уорхолл, Владимир Высоцкий и другие звезды. Каждый эпизод сериала посвящен одному герою или событию, повлиявшему на жизнь и ценности людей в середине прошлого века. По словам автора идеи, сценариста и режиссера Михаила Зыгаря,1986 год был выбран не случайно, а как самый важный год XX века: именно тогда оформились сексуальные и музыкальные революции, а также был придуман интернет.
Сериал транслируется на разных языках. Его создатели планируют выпустить 47 серий — по одной в неделю. В России за проектом можно следить в социальных сетях.
Вера Цветкова
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