Сериал для мобильных телефонов представили в Каннах Бекмамбетов и Зыгарь

11:00 Источник: НГ-Online

Первый сериал для мобильных телефонов «1968.digital», снятый в так называемом формате screen life, был представлен в российском павильоне в Каннах. Фильм имитирует работу смартфонов, как если бы их владельцами были Ив Сен Лоран, Энди Уорхолл, Владимир Высоцкий и другие звезды. Каждый эпизод сериала посвящен одному герою или событию, повлиявшему на жизнь и ценности людей в середине прошлого века. По словам автора идеи, сценариста и режиссера,1986 год был выбран не случайно, а как самый важный год XX века: именно тогда оформились сексуальные и музыкальные революции, а также был придуман интернет.

Сериал транслируется на разных языках. Его создатели планируют выпустить 47 серий — по одной в неделю. В России за проектом можно следить в социальных сетях.

Вера Цветкова