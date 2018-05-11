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Новости

В Кронштадте загорелся корабль

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11:05 11.05.2018 Источник: РОСБАЛТ

В Кронштадте утром 11 мая загорелся корабль, сообщили «Росбалту» в пресс-службе городского управления МЧС. Пожару присвоили повышенный ранг сложности № 2. Очаг возгорания находится в трюме.

В тушении участвуют 129 спасателей и 29 единиц техники. О пострадавший сведения не поступали.

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