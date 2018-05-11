В Кронштадте загорелся корабль
11:05 11.05.2018 Источник: РОСБАЛТ
В Кронштадте утром 11 мая загорелся корабль, сообщили «Росбалту» в пресс-службе городского управления МЧС. Пожару присвоили повышенный ранг сложности № 2. Очаг возгорания находится в трюме.
В тушении участвуют 129 спасателей и 29 единиц техники. О пострадавший сведения не поступали.
Новости
- 11:00 11.05.2018
- Сериал для мобильных телефонов представили в Каннах Бекмамбетов и Зыгарь
- 10:32 11.05.2018
- Bank of America считает, что нефть может подорожать до $100 за баррель
- 10:20 11.05.2018
- СКР отправил WADA доказательства ложности показаний Родченкова
- 10:05 11.05.2018
- Экс-гендиректор "Гоголь-центра" Малобродский находится в тяжелом состоянии
- 10:00 11.05.2018
- Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из СПЧ
- 09:32 11.05.2018
- Рогозин может стать полпредом в ЦФО
- 09:20 11.05.2018
- Российские ВВС 4 раза за неделю осуществили перехват иностранных летательных аппаратов
- 09:05 11.05.2018
- Израильская ракета уничтожила в Сирии "Панцирь-С1" [+ВИДЕО]
- 09:00 11.05.2018
- За повышение пенсионного возраста высказались лишь 6% россиян
- 08:48 11.05.2018
- Меркель: Европа более не может полагаться на США в деле обороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать