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Напавший на Татьяну Фельгенгауэр отправится на принудительное лечение

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11:20 11.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Пресненский суд Москвы отправил на принудительное лечение Бориса Грица, который напал в прошлом году на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. В постановлении судьи Елены Абрамовой говорится, что он освобождён от уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния, как лицо, страдающее психическим расстройством.

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