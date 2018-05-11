Армению на саммите ЕАЭС в Сочи представит новый премьер

11:32

На саммите Евразийского экономического союза, который состоится в Сочи 14 мая, Армению будет представлять новоиспечённый премьер Никол Пашинян, а не президент Армен Саркисян. Такое решение было принято на заседании правительства страны, передают местные СМИ.



Напомним, лидер армянской оппозиции Никол Пашинян был избран премьер-министром страны 8 мая. За него проголосовали 59 депутатов Национального собрания республики. Life.ru