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Новости

Армению на саммите ЕАЭС в Сочи представит новый премьер

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11:32 11.05.2018

На саммите Евразийского экономического союза, который состоится в Сочи 14 мая, Армению будет представлять новоиспечённый премьер Никол Пашинян, а не президент Армен Саркисян. Такое решение было принято на заседании правительства страны, передают местные СМИ.

Напомним, лидер армянской оппозиции Никол Пашинян был избран премьер-министром страны 8 мая. За него проголосовали 59 депутатов Национального собрания республики. Life.ru

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