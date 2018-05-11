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Новости

Минобороны РФ раскрыло информацию о ядерном испытании Северной Кореи

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12:00 11.05.2018 Источник: REGNUM

Специалисты Минобороны РФ зафиксировали в начале сентября 2017 года реальное ядерное испытание, проведённое на территории КНДР. Об этом заявил начальник Службы специального контроля (ССК) Минобороны РФ полковник Игорь Токарев.

По его словам, заявления властей Северной Кореи о том, что 3 сентября 2017 года был испытан ядерный боезаряд — соответствуют действительности.

«Результаты анализа дополнительно подтвердили, что было проведено ядерное испытание», — подчеркнул он.

Напомним, в начале сентября 2017 года Пхеньян заявил об успешном испытании ядерного заряда, который предназначен для оснащения северокорейских межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Военные эксперты Японии и Южной Кореи оценили мощность подорванного заряда в 160 килотонн в тротиловом эквиваленте, что примерно в десять раз больше мощности атомной бомбы «Малыш», сброшенной американцами на японский город Хиросима в 1945 году. ИА REGNUM

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