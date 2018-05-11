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Минфин ожидает профицит бюджета РФ в 2018 году

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12:05 11.05.2018 Источник: Коммерсант.ru

Минфин России ожидает профицит федерального бюджета в 2018 году на уровне 0,45% ВВП или 440,6 млрд руб. вместо заложенного в действующем законе о бюджете дефицита на уровне 1,3% ВВП. Об этом говорится в проекте поправок в бюджет на 2018 год и период 2019-2020 годов, опубликованном на портале нормативных актов правительства. Последний раз профицит федерального бюджета фиксировался в 2011 году, тогда он составил 0,8% ВВП.

Кроме того, Минфин снизил верхний предел государственного внутреннего долга с 10,501 трлн руб. до 10,280 трлн руб., а верхний предел государственного внешнего долга уменьшил с $71,6 млрд до $61,9 млрд. Коммерсантъ

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