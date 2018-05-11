В США похвалили российский "Кинжал"
13:00 11.05.2018 Источник: Lenta.ru
Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» не имеет аналогов за пределами России, пишет автор The National Interest Дэйв Маджумдар.
«Ни одна другая страна не располагает баллистической ракетой воздушного пуска, поэтому Москва права, полагая, что у "Кинжала" нет эквивалента за пределами России»,— отмечает эксперт.
По его мнению, российская ракета «способна маневрировать в полете и имеет непредсказуемую траекторию, которая затрудняет перехват», однако ее нельзя считать гиперзвуковым оружием, поскольку она не оснащена гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (об этом Маджумдар заявлял еще в марте 2018 года).
«Таким образом, в конце концов, "Кинжал" грозное оружие», — заключает аналитик.
«Кинжал» впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» представляет собой модернизированную версию квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.
В апреле 2018 года The Diplomat сообщил, что в настоящее время аэробаллистическими ракетами располагает не только Россия, но и Китай. Lenta.Ru
Новости
- 14:12 11.05.2018
- Суд оставил без движения жалобу Telegram на немедленную блокировку
- 14:00 11.05.2018
- Путин не рассматривает идею о возможности трех президентских сроков подряд - Песков
- 13:32 11.05.2018
- Минфин предлагает сократить расходы на пенсии на 51,5 млрд руб в 2018 г. - СМИ
- 13:20 11.05.2018
- Швецию и Венесуэлу попросили отозвать своих послов в Гватемале
- 13:05 11.05.2018
- В районе Львова сожгли цыганский табор
- 12:32 11.05.2018
- Британским депутатам объяснили, что на ЧМ-2018 фанатам бояться нечего
- 12:20 11.05.2018
- На дне Марианской впадины обнаружен пластиковый пакет
- 12:05 11.05.2018
- Минфин ожидает профицит бюджета РФ в 2018 году
- 12:00 11.05.2018
- Минобороны РФ раскрыло информацию о ядерном испытании Северной Кореи
- 11:32 11.05.2018
- Армению на саммите ЕАЭС в Сочи представит новый премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать