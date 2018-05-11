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Новости

В США похвалили российский "Кинжал"

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13:00 11.05.2018 Источник: Lenta.ru

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» не имеет аналогов за пределами России, пишет автор The National Interest Дэйв Маджумдар.

«Ни одна другая страна не располагает баллистической ракетой воздушного пуска, поэтому Москва права, полагая, что у "Кинжала" нет эквивалента за пределами России»,— отмечает эксперт.

По его мнению, российская ракета «способна маневрировать в полете и имеет непредсказуемую траекторию, которая затрудняет перехват», однако ее нельзя считать гиперзвуковым оружием, поскольку она не оснащена гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (об этом Маджумдар заявлял еще в марте 2018 года).

«Таким образом, в конце концов, "Кинжал" грозное оружие», — заключает аналитик.

«Кинжал» впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» представляет собой модернизированную версию квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

В апреле 2018 года The Diplomat сообщил, что в настоящее время аэробаллистическими ракетами располагает не только Россия, но и Китай.  Lenta.Ru

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