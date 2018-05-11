Путин не рассматривает идею о возможности трех президентских сроков подряд - Песков
14:00 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложение о возможности трех подряд президентских сроков для одного и того же человека не стоит в повестке дня главы российского государства Владимира Путина. Об этом заявил журналистам и.о. пресс- секретаря президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение властей Чечни.
"Это не вопрос, который на повестке дня президента", - заявил представитель Кремля журналистам.
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