Путин не рассматривает идею о возможности трех президентских сроков подряд - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение о возможности трех подряд президентских сроков для одного и того же человека не стоит в повестке дня главы российского государства. Об этом заявил журналистам и.о. пресс- секретаря президента РФ, комментируя соответствующее предложение властей Чечни."Это не вопрос, который на повестке дня президента", - заявил представитель Кремля журналистам.