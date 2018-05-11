0
0
48
Новости

Путин не рассматривает идею о возможности трех президентских сроков подряд - Песков

Добавить в избранное

14:00 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение о возможности трех подряд президентских сроков для одного и того же человека не стоит в повестке дня главы российского государства Владимира Путина. Об этом заявил журналистам и.о. пресс- секретаря президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение властей Чечни.

"Это не вопрос, который на повестке дня президента", - заявил представитель Кремля журналистам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:32 11.05.2018
Минфин предлагает сократить расходы на пенсии на 51,5 млрд руб в 2018 г. - СМИ
0
107
13:20 11.05.2018
Швецию и Венесуэлу попросили отозвать своих послов в Гватемале
0
113
13:05 11.05.2018
В районе Львова сожгли цыганский табор
0
133
13:00 11.05.2018
В США похвалили российский "Кинжал"
0
170
12:32 11.05.2018
Британским депутатам объяснили, что на ЧМ-2018 фанатам бояться нечего
0
184
12:20 11.05.2018
На дне Марианской впадины обнаружен пластиковый пакет
0
232
12:05 11.05.2018
Минфин ожидает профицит бюджета РФ в 2018 году
0
201
12:00 11.05.2018
Минобороны РФ раскрыло информацию о ядерном испытании Северной Кореи
0
264
11:32 11.05.2018
Армению на саммите ЕАЭС в Сочи представит новый премьер
0
224
11:20 11.05.2018
Напавший на Татьяну Фельгенгауэр отправится на принудительное лечение
0
244

Возврат к списку