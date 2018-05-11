Минобрнауки могут разделить на два ведомства - депутат
15:00 11.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Депутат подтвердил будущее разделение Минобрнауки на два министерства. Зампред комитета по науке и образованию Госдумы Олег Смолин в интервью «Говорит Москва» сообщил, что по неофициальной информации одно из новых ведомств может взять на себя функции ФАНО.
«Официальной информации по поводу разделения министерства у меня нет. Но по неофициальной информации такое разделение действительно готовится. Предполагается, что будет министерство образования и министерство науки, либо науки и технологий, которое в том числе будет выполнять и функции Федерального агентства научных организаций.
Разговоры о том, что министерство будет разделено, мы слышим уже больше 11 лет. Похоже, что они сбудутся».
Смолин также предположил, что реформа готовится под конкретных чиновников. Она позволит действующему министру Васильевой сосредоточиться на работе с образованием.
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