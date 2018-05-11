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Главам компаний, исполняющим санкции США в РФ, может грозить до 6-7 лет тюрьмы

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15:12 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы рассматривают возможность установления уголовного наказания за присоединение к режиму санкций США на территории России вплоть до 6-7 лет лишения свободы для руководителей компаний и их заместителей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в парламенте.

"Подготавливаются проекты законов об административной и уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории РФ. Пока рассматриваются варианты по введению административных штрафов до 50 тыс. рублей для физических лиц, которые присоединяются к режиму санкций в России, а для юрлиц - вплоть до приостановления деятельности компаний", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, уголовная ответственность будет предлагаться при повторности правонарушений в этой сфере, также наказание предполагается вводить для должностных лиц - руководителей предприятий и их заместителей, которые неоднократно принимали решения "о подчинении режиму американских санкций на территории России". "Максимальные меры - вплоть до 6-7 лет лишения свободы", - сообщил источник.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории РФ может быть внесен на рассмотрение Госдумы 14 мая. Он заверил, что этот вопрос является приоритетным, рассмотреть который "планируется в течение мая".

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