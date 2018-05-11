Отказ от поставок С-300 в Сирию не связан с визитом Нетаньяху в РФ - Песков
15:32 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отказ от поставок систем С-300 в Сирию никак не связан с визитом в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил журналистам и.о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков, комментируя слова и.о. помощника президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина в интервью газете "Известия".
"Технологически это [слова Кожина] увязывать с визитом Нетаньяху абсолютно неверно, потому что интервью давалось до визита Нетаньяху", - отметил представитель Кремля. Песков также напомнил, что Россия никогда не анонсировала такие поставки, а лишь заявляла, что в связи с ударами США и их союзников по Сирии оставляет за собой право сделать все необходимое в этой ситуации.
В опубликованном в пятницу интервью Кожин заявил, что Россия не поставляет в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300, переговоры о передаче систем пока не ведутся. Он добавил, что у ВС Сирийской Арабской Республики "есть все, что надо".
16 апреля глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ готова рассмотреть все необходимые шаги для укрепления обороноспособности Сирии, включая поставки С-300. 23 апреля министр заявил журналистам, что вопрос о поставках систем С-300 в Сирию еще не решен, однако президент РФ Владимир Путин обсуждал эту тему с Минобороны РФ "в контексте задач недопущения того, чтобы Сирийская Арабская Республика оказалась недостаточно подготовленной к агрессивным актам, наподобие того, который состоялся 14 апреля".
Новости
- 13:00 11.05.2018
- В США похвалили российский "Кинжал"
- 12:00 11.05.2018
- Минобороны РФ раскрыло информацию о ядерном испытании Северной Кореи
- 09:20 11.05.2018
- Российские ВВС 4 раза за неделю осуществили перехват иностранных летательных аппаратов
- 09:05 11.05.2018
- Израильская ракета уничтожила в Сирии "Панцирь-С1" [+ВИДЕО]
- 13:20 10.05.2018
- Россия завершила поставку в КНР первого комплекта С-400
- 10:32 10.05.2018
- Израиль предупредил Россию о военной операции в САР
- 09:00 10.05.2018
- ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет - SANA
- 07:20 10.05.2018
- Израиль ответил на ракетные удары иранских сил
- 13:32 30.04.2018
- "Адмирал Кузнецов" получит систему ПВО большой дальности "Полимент-Редут"
- 09:00 30.04.2018
- СМИ сообщили об "атаке врагов" на сирийские военные базы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать