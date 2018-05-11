Отказ от поставок С-300 в Сирию не связан с визитом Нетаньяху в РФ - Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ от поставок систем С-300 в Сирию никак не связан с визитом в Москву премьер-министра Израиля. Об этом заявил журналистам и.о. пресс-секретаря президента России, комментируя слова и.о. помощника президента России по военно-техническому сотрудничествув интервью газете "Известия"."Технологически это [слова Кожина] увязывать с визитом Нетаньяху абсолютно неверно, потому что интервью давалось до визита Нетаньяху", - отметил представитель Кремля. Песков также напомнил, что Россия никогда не анонсировала такие поставки, а лишь заявляла, что в связи с ударами США и их союзников по Сирии оставляет за собой право сделать все необходимое в этой ситуации.В опубликованном в пятницу интервью Кожин заявил, что Россия не поставляет в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300, переговоры о передаче систем пока не ведутся. Он добавил, что у ВС Сирийской Арабской Республики "есть все, что надо".16 апреля глава МИДзаявил, что РФ готова рассмотреть все необходимые шаги для укрепления обороноспособности Сирии, включая поставки С-300. 23 апреля министр заявил журналистам, что вопрос о поставках систем С-300 в Сирию еще не решен, однако президент РФ Владимир Путин обсуждал эту тему с Минобороны РФ "в контексте задач недопущения того, чтобы Сирийская Арабская Республика оказалась недостаточно подготовленной к агрессивным актам, наподобие того, который состоялся 14 апреля".