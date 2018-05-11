Более 85% жителей Армении считают, что "бархатная революция" не была навязана извне
16:00 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 85% жителей Армении считают "бархатную революцию", в результате которой премьер- министр республики Серж Саргсян ушел в отставку, а его пост занял лидер оппозиции Никол Пашинян, исключительно армянской инициативой. Такие данные опубликовало в пятницу представительство социологической службы Gallup International ("Гэллап интернэшнл") в Армении.
Согласно опросу организации, только 2,1% респондентов считают, что революция была инициирована Соединенными Штатами, 1,2% отводят эту роль России, 1,1% - Евросоюзу. 9,6% опрошенных затруднились ответить.
На вопрос, удастся ли новому премьер-министру Николу Пашиняну в течение следующих 6 месяцев решить основные проблемы, стоящие перед Арменией, положительный ответ дали 41,5% участников опроса, 36,2% заявили более категорично - "однозначно удастся". 9,9% ответили "нет", а 7,4% затруднились ответить.
Опрос проводился с 4 по 9 мая по телефону, в нем приняли участие 809 граждан Армении из 10 регионов страны.
13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном, выступивших против избрания экс- президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку. 8 мая парламент избрал премьером Пашиняна.
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