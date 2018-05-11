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Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату - источник

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17:00 11.05.2018 Источник: РБК

Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин возглавит Счетную палату. Об этом рассказал РБК источник в его окружении, подтвердили федеральный чиновник и один из сотрудников ведомства.

Для Счетной палаты это хороший вариант, Кудрин — «достойная кандидатура», прокомментировал федеральный чиновник.

Ранее «Ведомости» сообщили про полученное Кудриным предложение возглавить Счетную палату. РБК

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