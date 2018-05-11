На Малобродского в больнице снова надели наручники
17:12 11.05.2018 Источник: Эхо Москвы
На бывшего гендиректора Гоголь-центра Алексея Малобродского снова надели наручники, сообщила адвокат Ксения Карпинская. По ее словам, во ФСИН ссылаются на инструкцию, согласно которой за пределами СИЗО подследственный должен быть в наручниках.
Малобродский находится в отделении кардиореанимации в 20-ой городской больницы. По итогам коронарного обследования, обнаружена патология в сердце. Малобродский пробудет в реанимации еще несколько дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на медицинские источники. Состояние Малобродского оценивается как «тяжелое». Напомним, он был госпитализирован после заседания в Басманном суде Москвы. Эхо Москвы
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