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Новости

На Малобродского в больнице снова надели наручники

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17:12 11.05.2018 Источник: Эхо Москвы

На бывшего гендиректора Гоголь-центра Алексея Малобродского снова надели наручники, сообщила адвокат Ксения Карпинская. По ее словам, во ФСИН ссылаются на инструкцию, согласно которой за пределами СИЗО подследственный должен быть в наручниках.

Малобродский находится в отделении кардиореанимации в 20-ой городской больницы. По итогам коронарного обследования, обнаружена патология в сердце. Малобродский пробудет в реанимации еще несколько дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на медицинские источники. Состояние Малобродского оценивается как «тяжелое». Напомним, он был госпитализирован после заседания в Басманном суде Москвы.   Эхо Москвы

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