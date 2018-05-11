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Большинство европейцев хотят сохранить единую валюту - глава ЕЦБ Марио Драги

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18:30 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три четверти жителей еврозоны выступают за сохранение единой валюты. Об этом заявил в пятницу глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, выступая на конференции "Состояние союза" (The State of the Union) во Флоренции.

"Граждане Европы ожидают, что евро будет гарантировать обещанные стабильность и процветание, и наша задача [состоит в том, чтобы] ответить этим ожиданиям. Три четверти жителей стран [еврозоны] устраивает хождение единой валюты евро", - указал Драги.

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