0
0
110
Новости

WADA еще не получило от РФ документы по делу Родченкова

Добавить в избранное

19:30 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) настаивает на справедливости своих оценок доклада Ричарда Макларена и пока не получило документы от Следственного комитета РФ по делу бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом говорится в ответе WADA на запрос ТАСС.

В пятницу представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство направило WADA материалы, опровергающие заявления Родченкова о подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи.

"Мы не получили от России никакой документации по этому вопросу. Результаты исследований Макларена были основаны на обширных, достоверных и подтвержденных доказательствах институционализированного допинга в России, и WADA по- прежнему полностью уверено в этих выводах. В настоящее время мы фокусируемся на том, чтобы Российское антидопинговое агентство могло как можно быстрее вернуться к исполнению своих обязанностей, выполнив два оставшихся элемента дорожной карты", - говорится в заявлении WADA.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:30 11.05.2018
Большинство европейцев хотят сохранить единую валюту - глава ЕЦБ Марио Драги
0
187
17:40 11.05.2018
В Омске заморозят строительство метро
0
238
17:12 11.05.2018
На Малобродского в больнице снова надели наручники
0
280
17:00 11.05.2018
Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату - источник
0
312
16:32 11.05.2018
Из законопроекта о контрсанкциях решили убрать запрет на импорт лекарств
0
291
16:12 11.05.2018
Подготовка встречи Путина и Трампа застопорилась - Ушаков
0
354
16:00 11.05.2018
Более 85% жителей Армении считают, что "бархатная революция" не была навязана извне
0
309
15:32 11.05.2018
Отказ от поставок С-300 в Сирию не связан с визитом Нетаньяху в РФ - Песков
0
416
15:12 11.05.2018
Главам компаний, исполняющим санкции США в РФ, может грозить до 6-7 лет тюрьмы
0
439
15:00 11.05.2018
Минобрнауки могут разделить на два ведомства - депутат
0
387

Возврат к списку