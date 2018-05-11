WADA еще не получило от РФ документы по делу Родченкова
19:30 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) настаивает на справедливости своих оценок доклада Ричарда Макларена и пока не получило документы от Следственного комитета РФ по делу бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом говорится в ответе WADA на запрос ТАСС.
В пятницу представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство направило WADA материалы, опровергающие заявления Родченкова о подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи.
"Мы не получили от России никакой документации по этому вопросу. Результаты исследований Макларена были основаны на обширных, достоверных и подтвержденных доказательствах институционализированного допинга в России, и WADA по- прежнему полностью уверено в этих выводах. В настоящее время мы фокусируемся на том, чтобы Российское антидопинговое агентство могло как можно быстрее вернуться к исполнению своих обязанностей, выполнив два оставшихся элемента дорожной карты", - говорится в заявлении WADA.
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