WADA еще не получило от РФ документы по делу Родченкова

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) настаивает на справедливости своих оценок доклада Ричарда Макларена и пока не получило документы от Следственного комитета РФ по делу бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом говорится в ответе WADA на запрос ТАСС.

В пятницу представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство направило WADA материалы, опровергающие заявления Родченкова о подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи.

"Мы не получили от России никакой документации по этому вопросу. Результаты исследований Макларена были основаны на обширных, достоверных и подтвержденных доказательствах институционализированного допинга в России, и WADA по- прежнему полностью уверено в этих выводах. В настоящее время мы фокусируемся на том, чтобы Российское антидопинговое агентство могло как можно быстрее вернуться к исполнению своих обязанностей, выполнив два оставшихся элемента дорожной карты", - говорится в заявлении WADA.







