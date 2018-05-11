РФ непонятны призывы США продолжать наращивать давление на КНДР - МИД РФ
21:30 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Призывы Вашингтона оказывать давление на КНДР на фоне готовности Пхеньяна к диалогу непонятны и контрпродуктивны. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ в связи с проведением в Вашингтоне 3-4 мая экспертной встречи по обзору выполнения "морских" положений санкционных резолюций СБ ООН по КНДР.
"В данном контексте нам также непонятны непрекращающиеся призывы США и иже с ними "продолжать наращивать давление на КНДР" на фоне готовности Пхеньяна к конструктивному диалогу по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова", - указали в российском дипведомстве.
"Такая линия крайне контрпродуктивна и способна подорвать достигнутый на этом треке в последнее время прогресс", - подчеркнули в МИД РФ.
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