Передислокация авиации из-за ЧМ-2018 не отразиться на безопасности регионов - МЧС

23:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России усилит авиационную группировку в городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, но это никак не отразится на защите населенных пунктов от природных и лесных пожаров и их тушении. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС России.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что летом потребуется усиление группировки для мониторинга лесов из-за того, что к чемпионату мира по футболу самолеты Бе-200 МЧС будут перебазированы ближе к европейской части России.

"Для защиты населенных пунктов Сибирского федерального округа от природных и лесных пожаров на боевом дежурстве остаются 11 воздушных судов, в том числе самолеты Бе-200ЧС и Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ми-26", - пояснили в МЧС.

Если ситуация с природными пожарами в Сибири во время ЧМ-2018 ухудшится, туда может быть переброшена авиация Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ - это два самолета-амфибии Бе-200ЧС, восемь вертолетов Ми-8 и два вертолета Ми-26. "Передислокация воздушных судов не отразится на безопасности регионов, которые они покинут. Оперативные подразделения МЧС России выполняют задачи по предназначению. Кроме того, на местах сформирован достаточный резерв наземной группировки для защиты населенных пунктов", - подчеркнули в министерстве.

В МЧС сообщили, что в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу предусмотрена передислокация авиации ведомства для дежурства в городах, принимающих мундиаль. "Для контроля ситуации с воздуха и при необходимости экстренного реагирования будут задействованы 58 воздушных судов МЧС и Московского авиационного центра. Из них 16 самолетов и 42 вертолета. В резерве будут находиться еще 14 судов", - сказали в пресс-службе.