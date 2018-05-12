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Явлинский предложил избрать главу московского отделения "Яблока" на полгода

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15:00 12.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава политкомитета и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский предложил избрать председателя московского отделения на переходный период сроком на 6 месяцев. В настоящее время пост председателя занимает Сергей Митрохин, который неоднократно в последнее время выступал с критикой федерального руководства партии.

"Мы вносим проект решения объявить переходный период в 6 месяцев, до середины ноября, чтобы собрать общее собрание. Сегодня у нас задача следующая: выбрать такое руководство, которое обеспечит этот переходный период", - сказал он в субботу на конференции регионального отделения партии. Явлинский объяснил свое предложение необходимостью обновления партийных кадров.

"На данной конференции почти половина членов организации не представлена",- отметил Явлинский, напомнив, что делегаты конференции были избраны в 2016 году, а за это время в партию были приняты более 300 человек. По словам Явлинского, новое руководство отделения следует определить после выборов мэра Москвы.

Конференция поддержала предложение, приняв решение "установить срок полномочий руководящих органов и контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения в 6 месяцев". Таким образом, если Митрохин и сохранит свой пост, то лишь на полгода.

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