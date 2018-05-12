В ордене тамплиеров заявили, что непричастны к ограблению казаков
17:00 12.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В ордене тамплиеров отвергли обвинения в причастности к ограблению штаба казаков. Ранее наказной атаман Санкт-Петербургского отдельного казачьего общества «Казачья стража» Виталий Царьков заявил в полицию о пропаже антикварных предметов оружия.
По его словам, в штабе «были проведены какие-то ритуальные действия», и к этому может быть причастен бывший атаман Юрий Бугаев, состоящий в ордене тамплиеров.
Между тем, как сообщил радиостанции «Говорит Москва» адвокат Игорь Трунов, который также занимает пост Великого приора ордена тамплиеров, Бугаев уже давно не состоит в их организации.
«Когда-то давно, несколько лет тому назад, мы вынуждены были расстаться с этим человеком, и он сейчас не член ордена, поэтому эти разговоры к нам никакого отношения не имеют. В каждой организации бывают случайные люди, и для того чтобы понять, кто они, чем они дышат, и что они из себя представляют, нужно какое-то время. У нас это заняло немного времени, поэтому мы были вынуждены расстаться с этим человеком, и, чем он дальше занимался, мы не знаем. Поэтому к тамплиерам все эти приключения никакого отношения не имеют».
Царьков рассказал, что из штаба казаков пропали шашки, сабли, кавалерийский карабин, нагайки, свистовой горн и мальтийский кинжал. При этом двери и окна здания повреждены не были. Он также подчеркнул, что в помещении была разбросана тухлая рыба с оторванными головами, а к кресту председателя совета стариков была приколота белая перчатка.
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