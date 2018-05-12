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В Египте четырехлетнего мальчика признали невиновным в домогательствах

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18:00 12.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Египетский суд признал невиновным четырехлетнего ученика начальной школы, обвиненного в сексуальных домогательствах. Мальчик поцеловал свою одноклассницу, которой тоже четыре года, и возмущенный отец девочки обратился в суд.

Инцидент произошел в провинции Бухейра на севере страны.

Адвокат обвиняемого Мохаммед Хамаде рассказал, что отец поцелованной одноклассницы не ограничился разговором с родителями мальчика, а подал на него официальную жалобу, после чего прокуратура передала это дело в специальный суд по мелким преступлениям.

Суд отказался рассматривать дело, сославшись на то, что обвинение не входит в его юрисдикцию.

Однако, рассказывает адвокат, на этом инцидент не был исчерпан: дело было передано в суд более высокой инстанции в городе Хоуш-Иса. Уже там мальчика признали невиновным, указав на необоснованность обвинений.

Дело тянулось с декабря прошлого года, когда в местный полицейский участок явился мужчина и заявил, что его дочери домогается четырехлетний мальчик.  Русская служба Би-би-си

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