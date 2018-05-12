0
0
23
Новости

Российские пограничники задержали браконьеров в Азовском море

Добавить в избранное

19:30 12.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские пограничники задержали в Азовском море двух рыбаков, незаконно добывавших рыбу, и направили их в Ейск для выяснения личности, сообщила в субботу пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"10 мая текущего года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории Азовского моря обнаружено маломерное судно, на борту которого находились два рыбака, осуществлявших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у задержанных не было документов, удостоверяющих личность, а также документов, дающих право на рыболовство. Они доставлены в порт города Ейска для выяснения личности.

При этом в ведомстве не указали гражданство задержанных.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:00 12.05.2018
Трамп получает возможность аннулировать договор о РСМД
0
89
18:30 12.05.2018
Румыния не поддержала проект заявления ЕС о переводе посольства США в Иерусалим
0
143
18:00 12.05.2018
В Египте четырехлетнего мальчика признали невиновным в домогательствах
0
181
17:30 12.05.2018
Митрохин избран председателем московского отделения "Яблока" на полгода
0
205
17:00 12.05.2018
В ордене тамплиеров заявили, что непричастны к ограблению казаков
0
281
16:00 12.05.2018
Азербайджанская армия готова к широкомасштабным боевым операциям - министр обороны
0
421
15:00 12.05.2018
Явлинский предложил избрать главу московского отделения "Яблока" на полгода
0
352
14:00 12.05.2018
Facebook намерен запустить собственную криптовалюту
0
389
13:00 12.05.2018
Надзорный суд реабилитировал Берлускони, теперь он может баллотироваться
0
429
12:30 12.05.2018
В Киеве опровергли сообщения об угрозах российскому дипломату
0
453

Возврат к списку