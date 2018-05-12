Российские пограничники задержали браконьеров в Азовском море

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские пограничники задержали в Азовском море двух рыбаков, незаконно добывавших рыбу, и направили их в Ейск для выяснения личности, сообщила в субботу пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю."10 мая текущего года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории Азовского моря обнаружено маломерное судно, на борту которого находились два рыбака, осуществлявших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского", - говорится в сообщении.Уточняется, что у задержанных не было документов, удостоверяющих личность, а также документов, дающих право на рыболовство. Они доставлены в порт города Ейска для выяснения личности.При этом в ведомстве не указали гражданство задержанных.