NASA отправит на Марс мини-вертолет
20:00 12.05.2018 Источник: Газета.Ru
NASA намерено отправить мини-вертолет на Марс в 2020 году для изучения планеты. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
«Идея о вертолете, который летает в небе другой планеты, завораживает. Mars Helicopter (название летательного аппарата. — «Газета.Ru») обещает многое для будущего науки, открытий и исследовательских миссий на Марсе», — сказал глава NASA Джим Бриденстин.
Отмечается, что мини-вертолет станет первым в истории летательным аппаратом тяжелее воздуха, который будет отправлен на другую планету.
Вертолет массой 1,8 кг разрабатывался с 2013 года. Он оснащен солнечными панелями для подзарядки и нагревательным механизмом для условий холодной планеты. Лопасти аппарата будут крутиться в 10 раз быстрее, чем у вертолетов на Земле, поскольку атмосфера Марса намного более разрежена.
Аппарат будет запущен в 2020 году и достигнет планеты к февралю 2021 года.
Ранее к Марсу отправилась научная миссия InSight, цель которой — изучить внутреннее строение планеты. Газета.Ru
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