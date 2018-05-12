Cолдаты бундесвера останутся в Балтии
20:30 12.05.2018 Источник: Газета.Ru
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что солдаты бундесвера останутся в составе миссии НАТО в Балтии. Об этом сообщает Deutsche Welle.
На встрече со своими коллегами из Латвии, Эстонии и Литвы Маас отметил, что немецкие военные останутся для сдерживания «российской агрессии».
«Но расширение [военного присутствия] для нас не стоит на повестке дня», — добавил министр.
Подчеркивается, что правительства трех стран намерены затребовать еще больше военной поддержки от Германии. На встрече с Маасом представители Латвии, Эстонии и Литвы отметили, что речь необязательно может идти о большем количестве солдат: страны Балтии рассчитывают на поддержку в укреплении противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что в Таллин прибыли корабли НАТО. Газета.Ru
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