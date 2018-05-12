Жан-Люк Годар призвал добрее относиться к России
21:00 12.05.2018
Популярный французский режиссёр Жан-Люк Годар призвал европейцев и в целом представителей западных стран быть добрее по отношению к России. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов, почему в своей новой кинокартине "Образ и речь", представленной на Каннском фестивале, он использовал много фрагментов из российских фильмов.
— Россия — это страна, в которой произошли две мировые революции. Я не могу говорить о современной России и про мистера Путина, потому что я с ним не знаком и я заинтересован в других вещах. В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России. Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России, — сказал Годар. Life.ru
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