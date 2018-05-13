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СМИ: На прохожих в Париже напал выходец из Чечни

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09:55 13.05.2018 Регион: Париж, Франция Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, совершивший в субботу вечером вооруженное нападение на прохожих в центре Парижа, оказался двадцатилетним выходцем из Чечни. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция "Европа-1" со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, преступник был идентифицирован полицией с помощью отпечатков пальцев, так как у него не оказалось при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Согласно сведениям France Presse, родители этого человека задержаны полицией и находятся под стражей.

Инцидент произошел около 21:30 (22:30 мск) на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади. Вооруженный ножом злоумышленник устроил беспорядочную резню, нанося удары прохожим. Нападавший был ликвидирован на месте подоспевшими сотрудниками муниципальной полиции.

По данным Префектуры полиции Парижа, в результате действий злоумышленника один человек погиб, четверо получили ранения. Двое из них, получившие крайне тяжелые травмы, госпитализированы в критическом состоянии. В связи со случившимся открыто производство по статьям "убийство", "покушение на убийство носителей государственной власти" и "действия, связанные с террористическим умыслом". Как сообщило агентство Associated Press, ответственность за совершенное нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). 

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