Александр Попов может сменить Жукова на посту главы ОКР
11:22 13.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стрелковый союз России выдвинул на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) кандидатуру Александра Попова. Об этом сообщает пресс-служба союза.
Четырехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по плаванию может сменить на посту президента ОКР Александра Жукова, который не намерен переизбираться на новый срок.
Попов является почетным членом Международного олимпийского комитета и членом исполкома ОКР.
Для участия в выборах президента кандидат должен быть выдвинут одной из федераций, являющейся членом ОКР. Ранее российские федерации фехтования и лыжных гонок выдвинули кандидатуру первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова.
Выборы президента ОКР состоятся 29 мая в Москве. Срок подачи заявок истечет 14 мая в 18:00 мск. На данный момент ни один человек еще не зарегистрировал свою кандидатуру.
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