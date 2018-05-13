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Александр Попов может сменить Жукова на посту главы ОКР

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11:22 13.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стрелковый союз России выдвинул на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) кандидатуру Александра Попова. Об этом сообщает пресс-служба союза.

Четырехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по плаванию может сменить на посту президента ОКР Александра Жукова, который не намерен переизбираться на новый срок.

Попов является почетным членом Международного олимпийского комитета и членом исполкома ОКР.

Для участия в выборах президента кандидат должен быть выдвинут одной из федераций, являющейся членом ОКР. Ранее российские федерации фехтования и лыжных гонок выдвинули кандидатуру первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова.

Выборы президента ОКР состоятся 29 мая в Москве. Срок подачи заявок истечет 14 мая в 18:00 мск. На данный момент ни один человек еще не зарегистрировал свою кандидатуру. 

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