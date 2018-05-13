В России произошла новая вспышка птичьего гриппа
12:42 13.05.2018 Источник: РОСБАЛТ
Новая вспышка птичьего гриппа произошла в России. Возбудитель зарегистрировали на птицефабрике в Надеждинском районе Приморского края, передает «Росбалт».
Краевые власти заявили, что «вирусом H9 болеют только птицы, для человека он не опасен», — заявили краевые власти.
В местности объявлен карантин, сотрудники птицефабрики прошли обследование.
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