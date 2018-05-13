В России произошла новая вспышка птичьего гриппа

12:42 Источник: РОСБАЛТ

Новая вспышка птичьего гриппа произошла в России. Возбудитель зарегистрировали на птицефабрике в Надеждинском районе Приморского края, передает «Росбалт».

Краевые власти заявили, что «вирусом H9 болеют только птицы, для человека он не опасен», — заявили краевые власти.



В местности объявлен карантин, сотрудники птицефабрики прошли обследование.



