СМИ назвали имя парижского террориста

13:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Имя террориста, совершившего нападение на людей в Париже в субботу, - Хамзат Азимов, он родился в Чечне. Французское гражданство было предоставлено ему в 2010 году. Об этом сообщил государственный телеканал "Франс-2 энфо".