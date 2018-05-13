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СМИ назвали имя парижского террориста

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13:07 13.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Имя террориста, совершившего нападение на людей в Париже в субботу, - Хамзат Азимов, он родился в Чечне. Французское гражданство было предоставлено ему в 2010 году. Об этом сообщил государственный телеканал "Франс-2 энфо". 

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