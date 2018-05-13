В Москве проходит митинг за свободу интернета

15:32 Регион: Москва, Россия Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1 тысячи человек принимают участие в согласованном мероприятии за свободу интернета на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 1000 человек", - сказал собеседник.

По его словам, сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности граждан.