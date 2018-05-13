0
0
168
Новости

В Москве проходит митинг за свободу интернета

Добавить в избранное

15:32 13.05.2018 Регион: Москва, Россия Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1 тысячи человек принимают участие в согласованном мероприятии за свободу интернета на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 1000 человек", - сказал собеседник.

По его словам, сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности граждан. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:50 13.05.2018
Теракты в Индонезии совершила семья с детьми
0
120
14:33 13.05.2018
Питерские активисты предупреждают: антисанкции могут быть опасны для здоровья
0
220
13:57 13.05.2018
Роскомнадзор разблокировал тысячи IP-адресов подсети Alibaba
0
235
13:07 13.05.2018
СМИ назвали имя парижского террориста
0
304
12:42 13.05.2018
В России произошла новая вспышка птичьего гриппа
0
297
12:04 13.05.2018
Чеченец, устроивший резню в Париже, был в базе подозрительных лиц
0
358
11:22 13.05.2018
Александр Попов может сменить Жукова на посту главы ОКР
0
382
10:13 13.05.2018
WP: США боятся, что Иран захватит американскую военбазу в Сирии
0
534
09:55 13.05.2018
СМИ: На прохожих в Париже напал выходец из Чечни
0
461
09:10 13.05.2018
Синоптики предупредили москвичей о возмущении геомагнитного поля
0
503

Возврат к списку