США могут ввести санкции против европейских компаний

18:10 Регион: В мире Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Президент США Дональд Трамп заявил 9 мая о выходе из ядерной сделки и возвращении ограничительных мер против Тегерана.

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что введение санкций против европейских компаний зависит от позиции правительств этих государств, передает радиостанция «Говорит Москва». «Надеюсь, европейцы увидят, что в конечном итоге их интерес в том, чтобы согласиться с нами», — заметил Болтон.

Со своей стороны французское правительство заявляло о готовности Евросоюза оспорить в ВТО новые санкции США против Ирана, так как ограничения могут задевать европейские интересы.