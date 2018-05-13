США могут ввести санкции против европейских компаний
18:10 13.05.2018 Регион: В мире Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Президент США Дональд Трамп заявил 9 мая о выходе из ядерной сделки и возвращении ограничительных мер против Тегерана.
Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что введение санкций против европейских компаний зависит от позиции правительств этих государств, передает радиостанция «Говорит Москва». «Надеюсь, европейцы увидят, что в конечном итоге их интерес в том, чтобы согласиться с нами», — заметил Болтон.
Со своей стороны французское правительство заявляло о готовности Евросоюза оспорить в ВТО новые санкции США против Ирана, так как ограничения могут задевать европейские интересы.
Новости
- 17:18 13.05.2018
- Трампа интенсивно готовят к встрече с Ким Чен Ыном
- 15:50 13.05.2018
- Теракты в Индонезии совершила семья с детьми
- 15:32 13.05.2018
- В Москве проходит митинг за свободу интернета
- 14:33 13.05.2018
- Питерские активисты предупреждают: антисанкции могут быть опасны для здоровья
- 13:57 13.05.2018
- Роскомнадзор разблокировал тысячи IP-адресов подсети Alibaba
- 13:07 13.05.2018
- СМИ назвали имя парижского террориста
- 12:42 13.05.2018
- В России произошла новая вспышка птичьего гриппа
- 12:04 13.05.2018
- Чеченец, устроивший резню в Париже, был в базе подозрительных лиц
- 11:22 13.05.2018
- Александр Попов может сменить Жукова на посту главы ОКР
- 10:13 13.05.2018
- WP: США боятся, что Иран захватит американскую военбазу в Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать