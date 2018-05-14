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Лидеры ЕАЭС обсудят в Сочи сотрудничество в энергетике и цифровой экономике

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07:00 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в понедельник на саммите в Сочи обсудят сотрудничество в энергетике, цифровой экономике, медицине, экологии, а также членство в союзе Молдавии в качестве страны - наблюдателя. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности помощника президента РФ Юрий Ушаков.  

"14 мая в Сочи состоится заседание Высшего евразийского экономического совета. Это первая в текущем году встреча глав государств-членов ЕАЭС и в общем-то первый контакт нашего президента после инаугурации с лидерами ближайших союзных государств. В этой связи, помимо участия в заседании совета, предусматриваются двусторонние встречи со всеми главами государств, которые приедут на заседание", - подчеркнул представитель Кремля, уточнив при этом, что в заседании Совета примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также новый премьер- министр Армении. В качестве гостя, по словам и. о. помощника президента, будет присутствовать президент Республики Молдова Игорь Додон

В числе ключевых приоритетов сотрудничества стран в рамках ЕАЭС Ушаков выделил создание единого рынка товаров и услуг, развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации. Кроме того российская сторона подчеркивает важность сохранения курса на сотрудничество в области валютно-финансовой и денежно- кредитной политики стран ЕАЭС и считает важным сохранить темпы роста в атомной и возобновляемой энергетике, экологии, космосе, туризме и спорте.

"В числе вопросов, которые планируется обсудить на совете, есть и достаточно важный вопрос, который, несомненно, привлечет внимание СМИ - это утверждение, подготовленное евразийской комиссией, проекта положения о статусе государства-наблюдателя при нашем союзе. Как мы ожидаем, на заседании будет предоставлен статус государства- наблюдателя Республике Молдова", - анонсировал Ушаков.

И. о. помощника президента рассказал, что еще одним важным приоритетом российского председательства и вообще работы в рамках ЕАЭС является повестка цифровизации экономики. Так, Россия в ходе своего председательства в Союзе предлагает совместную реализацию цифровых проектов в области интернет- торговли, технологии отслеживания движения товаров, создание цифровых транспортных коридоров и промышленной кооперации. Также, по словам Ушакова, особенно важным является формирование единого рынка услуг в рамках ЕАЭС.

Состав делегации РФ

Примечательно, что на момент начала саммита в России еще не завершен процесс формирования нового правительства. Тем не менее, говоря о составе российской делегации, Ушаков сказал, что кандидат на пост первого заместителя правительства, и. о. министра финансов Антон Силуанов примет участие в саммите ЕАЭС в узком составе. Ранее в таком формате помимо президента РФ представлял и. о. первого вице-премьера Игорь Шувалов.

Отвечая на вопрос, в каком статусе Силуанов будет принимать участие в переговорах, Ушаков сказал: "Если указ (о назначении) не будет подписан, то он будет в качестве исполняющего обязанности министра, но всем известны планы о его назначении первым заместителем премьер-министра, поэтому, поскольку он будет участвовать в узком составе, то это уже о многом говорит".

"В расширенном составе будут присутствовать Силуанов, а из министров - (и. о. главы Минкомсвязи Николай) Никифоров, (и. о. главы Минэнерго Александр) Новак, (и. о. главы Минэкономразвития Максим) Орешкин, а также (и. о. пресс- секретаря президента Дмитрий) Песков и от МИДа - замминистра (Александр) Панкин", - сказал Ушаков.

7 мая правительство, по закону, сложило с себя полномочия после инаугурации президента, вновь вступившего в должность. 8 мая Путин подписал указ о назначении премьер- министром Дмитрия Медведева, который должен представить главе государства свои предложения по структуре и персональному составу нового правительства. До подписания соответствующего указа президента члены кабмина будут продолжать исполнять свои обязанности.

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