Итальянцы будут способствовать прекращению агрессии Украины в Донбассе – мэр Сантоменны

07:24

Жители Италии будут способствовать прекращению военной агрессии Киева в Донбассе. Об этом заявил мэр города Сантоменна (район Неаполя, Италия)

"Мы приехали в Луганск уже во второй раз, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы и Дня Республики и сказать, что народ Донбасса не одинок в своей борьбе", – отметил он.

Воза добавил, что жители Сантоменны поддерживают признание Республик и выразили это в резолюции солидарности с жителями Донбасса.

"Эту резолюцию мы отправили властям Италии с призывом признать Республики Донбасса. Мы единственные, кто попытался это сделать. Мы глубоко уверены, что существование Народных Республик является легальным. Поэтому мы сегодня с вами! За прошедшие четыре года Республики прошли огромный путь развития и доказали, что имеют право на существование", – заявил мэр.

"От имени народа Италии поздравляю всех жителей Республики с вашим большим праздником. Желаю, чтобы все вы имели возможность жить в мире и согласии – народ Донбасса, отстоявший свое право быть свободным, достоин этого! Очень надеемся, что агрессия Киева в скором времени закончится. А мы со своей стороны будем этому способствовать", – заверил он. Об этом сообщает «Донбасс сегодня»