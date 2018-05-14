Итальянцы будут способствовать прекращению агрессии Украины в Донбассе – мэр Сантоменны
07:24 14.05.2018
Жители Италии будут способствовать прекращению военной агрессии Киева в Донбассе. Об этом заявил мэр города Сантоменна (район Неаполя, Италия) Массимилиано Воза. "Мы приехали в Луганск уже во второй раз, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы и Дня Республики и сказать, что народ Донбасса не одинок в своей борьбе", – отметил он. Воза добавил, что жители Сантоменны поддерживают признание Республик и выразили это в резолюции солидарности с жителями Донбасса. "Эту резолюцию мы отправили властям Италии с призывом признать Республики Донбасса. Мы единственные, кто попытался это сделать. Мы глубоко уверены, что существование Народных Республик является легальным. Поэтому мы сегодня с вами! За прошедшие четыре года Республики прошли огромный путь развития и доказали, что имеют право на существование", – заявил мэр. "От имени народа Италии поздравляю всех жителей Республики с вашим большим праздником. Желаю, чтобы все вы имели возможность жить в мире и согласии – народ Донбасса, отстоявший свое право быть свободным, достоин этого! Очень надеемся, что агрессия Киева в скором времени закончится. А мы со своей стороны будем этому способствовать", – заверил он. Об этом сообщает «Донбасс сегодня» В то же время, киевские силовики за минувшие сутки выпустили по территории ЛНР около 80 боеприпасов. Об этом вчера заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Он констатировал, что ситуация на линии соприкосновения имеет тенденцию к обострению, за прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, передает Луганский информационный центр.
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