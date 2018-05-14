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Новости

Пропалестинская декларация провалилась из-за раскола в ЕС

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07:36 14.05.2018 Источник: NEWSru.co.il

Министерство иностранных дел Палестинской национальной администрации подвергло резкой критике Чехию, Венгрию и Румынию, которые не допустили принятия Евросоюзом декларации, протестующей против переноса американского посольства в Иерусалим.

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