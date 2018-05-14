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ЕСПЧ готов рассмотреть ситуацию с блокировкой Telegram в России

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07:48 14.05.2018 Источник: NEWSru.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) готов рассмотреть жалобу Telegram на блокировку в России, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" (юристы этой организации представляют мессенджер), адвокат Павел Чиков. Кроме того, по его словам, суд уже зарегистрировал иск Telegram на штраф за отказ содействовать ФСБ. Подробнее:

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