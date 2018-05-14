Российские военные похвалили пилотов ВВС США за корректное сопровождение Ту-95

08:00 Источник: Lenta.ru

Американские истребители F-22A, перехватившие ракетоносцы Ту-95МС ВКС России над нейтральными водами Тихого океана, действовали корректно. Об этом газете «Красная звезда» рассказал командир группы подполковник

«Держались летчики F-22A корректно, никаких агрессивных намерений не демонстрировали, лишь обозначали свое присутствие на почтительном, примерно 100 метров, расстоянии. Видимо, учитывали, что наши экипажи выполняли полет, как всегда, в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — рассказал он. Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант, в свою очередь, отметил, что американские пилоты "сопровождали наших "стратегов" порядка 48 минут".