Израиль готовится к прорыву ста тысяч палестинцев из Газы
08:12 14.05.2018 Источник: MIGnews
По сообщению израильской газеты "Маарив", ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) готовится к возможности попытки прорыва ста тысяч палестинцев через границу Газы. В отличие от мятежей последних недель, когда мятежи были сосредоточены в пяти основных точках, предполагается, что попытки прорыва границы будут совершены минимум в десяти местах. По данным разведки, на улицах Газы молодых людей призывают к прорыву границы и похищениям солдат, а также уничтожению военной инфраструктуры. В районе границы с Газой развернуты две дополнительные бригады - Гивати и Нахаль. Вдоль границы позиции заняли десятки снайперов.
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