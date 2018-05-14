Израиль готовится к прорыву ста тысяч палестинцев из Газы

08:12 Источник: MIGnews

По сообщению израильской газеты "Маарив", ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) готовится к возможности попытки прорыва ста тысяч палестинцев через границу Газы. В отличие от мятежей последних недель, когда мятежи были сосредоточены в пяти основных точках, предполагается, что попытки прорыва границы будут совершены минимум в десяти местах. По данным разведки, на улицах Газы молодых людей призывают к прорыву границы и похищениям солдат, а также уничтожению военной инфраструктуры. В районе границы с Газой развернуты две дополнительные бригады - Гивати и Нахаль. Вдоль границы позиции заняли десятки снайперов.