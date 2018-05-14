0
0
161
Новости

Израиль готовится к прорыву ста тысяч палестинцев из Газы

Добавить в избранное

08:12 14.05.2018 Источник: MIGnews

По сообщению израильской газеты "Маарив", ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) готовится к возможности попытки прорыва ста тысяч палестинцев через границу Газы. В отличие от мятежей последних недель, когда мятежи были сосредоточены в пяти основных точках, предполагается, что попытки прорыва границы будут совершены минимум в десяти местах. По данным разведки, на улицах Газы молодых людей призывают к прорыву границы и похищениям солдат, а также уничтожению военной инфраструктуры. В районе границы с Газой развернуты две дополнительные бригады - Гивати и Нахаль. Вдоль границы позиции заняли десятки снайперов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 14.05.2018
Большинство россиян не видит для себя особых проблем из-за санкций - опрос
0
47
09:05 14.05.2018
Глава Минфина заявил об отсутствии планов повышения НДФЛ
0
79
09:00 14.05.2018
Российские комплексы "Уран" смогут изменить баланс сил в военных конфликтах - СМИ
0
112
08:48 14.05.2018
США пригрозили компаниям из ЕС санкциями за сотрудничество с Ираном
0
112
08:40 14.05.2018
Respekt: Шпион Скрипаль общался со спецслужбами Чехии
0
118
08:36 14.05.2018
В Иерусалиме пройдет открытие посольства США
0
120
08:24 14.05.2018
Глава британской контрразведки предупредил Россию о грядущей изоляции
0
178
08:00 14.05.2018
Российские военные похвалили пилотов ВВС США за корректное сопровождение Ту-95
0
164
07:48 14.05.2018
ЕСПЧ готов рассмотреть ситуацию с блокировкой Telegram в России
0
169
07:36 14.05.2018
Пропалестинская декларация провалилась из-за раскола в ЕС
0
202

Возврат к списку