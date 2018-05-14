0
0
121
Новости

Respekt: Шпион Скрипаль общался со спецслужбами Чехии

Добавить в избранное

08:40 14.05.2018 Источник: РОСБАЛТ

Отравленный в Британии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль тайно ездил в Чехию и встречался с представителями чешских спецслужб. Об этом пишет Respekt.

По информации издания, после переезда в Британию Скрипаль содействовал спецслужбам страны в раскрытии российских агентов за границей. Для этого ему разрешили контактировать со спецслужбами из стран-партнеров.

«Как минимум один раз — в 2012 году — Скрипаль посетил Прагу, и, хотя он пробыл там недолго, его визит был полезен для чешских спецслужб. Позже их представители также встретились с бывшим российским шпионом на территории Великобритании», — говорится в статье. По данным источников, эти контакты не имеют отношения к инциденту с отравлением.

Читайте такжеНеудобный Милош Земан Варшаву не смутил

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 14.05.2018
Большинство россиян не видит для себя особых проблем из-за санкций - опрос
0
47
09:05 14.05.2018
Глава Минфина заявил об отсутствии планов повышения НДФЛ
0
79
09:00 14.05.2018
Российские комплексы "Уран" смогут изменить баланс сил в военных конфликтах - СМИ
0
112
08:48 14.05.2018
США пригрозили компаниям из ЕС санкциями за сотрудничество с Ираном
0
112
08:36 14.05.2018
В Иерусалиме пройдет открытие посольства США
0
120
08:24 14.05.2018
Глава британской контрразведки предупредил Россию о грядущей изоляции
0
178
08:12 14.05.2018
Израиль готовится к прорыву ста тысяч палестинцев из Газы
0
157
08:00 14.05.2018
Российские военные похвалили пилотов ВВС США за корректное сопровождение Ту-95
0
164
07:48 14.05.2018
ЕСПЧ готов рассмотреть ситуацию с блокировкой Telegram в России
0
169
07:36 14.05.2018
Пропалестинская декларация провалилась из-за раскола в ЕС
0
202

Возврат к списку