Respekt: Шпион Скрипаль общался со спецслужбами Чехии
08:40 14.05.2018 Источник: РОСБАЛТ
Отравленный в Британии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль тайно ездил в Чехию и встречался с представителями чешских спецслужб. Об этом пишет Respekt. По информации издания, после переезда в Британию Скрипаль содействовал спецслужбам страны в раскрытии российских агентов за границей. Для этого ему разрешили контактировать со спецслужбами из стран-партнеров. «Как минимум один раз — в 2012 году — Скрипаль посетил Прагу, и, хотя он пробыл там недолго, его визит был полезен для чешских спецслужб. Позже их представители также встретились с бывшим российским шпионом на территории Великобритании», — говорится в статье. По данным источников, эти контакты не имеют отношения к инциденту с отравлением.
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