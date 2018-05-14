Respekt: Шпион Скрипаль общался со спецслужбами Чехии

08:40 Источник: РОСБАЛТ

Отравленный в Британии экс-полковник ГРУтайно ездил в Чехию и встречался с представителями чешских спецслужб. Об этом пишет Respekt

По информации издания, после переезда в Британию Скрипаль содействовал спецслужбам страны в раскрытии российских агентов за границей. Для этого ему разрешили контактировать со спецслужбами из стран-партнеров.

«Как минимум один раз — в 2012 году — Скрипаль посетил Прагу, и, хотя он пробыл там недолго, его визит был полезен для чешских спецслужб. Позже их представители также встретились с бывшим российским шпионом на территории Великобритании», — говорится в статье. По данным источников, эти контакты не имеют отношения к инциденту с отравлением.

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